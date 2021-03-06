На Кубани в праздничные выходные ожидают загрузку отелей до 75%

КРАСНОДАР, 6 марта. /ТАСС/. Курорты Краснодарского края готовятся к массовому наплыву туристов в праздничные выходные марта. Средняя загрузка отелей в Сочи и Геленджике составит 75%, а в горном кластере Сочи отели будут заполнены почти полностью, сообщили ТАСС власти курортных городов.

"Город-курорт Сочи ожидает загрузку отелей и средств размещения на праздничные выходные марта, сопоставимую с новогодними праздниками. Прогнозируется заполненность горного кластера на 95%, а прибрежного - 75%", - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Сочи.

В Сочи в праздничные выходные пройдет ряд развлекательных мероприятий, в частности "Зефирный забег", посвященный 8 марта, в рамках которого женщины пробегут две мили. Также в пресс-службе отметили, что для минимизации дорожных пробок усилена работа служб ГИБДД. Тем не менее, несмотря на высокую загрузку, на курорте сохраняется режим повышенной готовности, средства размещения продолжают соблюдать эпидемиологические меры.

"На праздники 6-8 марта ожидаем прибытие около 15 тыс. гостей, в том числе 6 тыс. человек в организованном секторе, заполняемость СКК приблизится к 75%", - добавили в пресс-службе администрации Геленджика.

С 6 по 8 марта Анапу планируют посетить более 4 тыс. туристов. Как отметили в пресс-службе курорта, в эти дни в городе будут функционировать 123 предприятия санаторно-курортного и гостиничного комплекса при средней загрузке в 27-30%.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе был введен мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года. Около 400 тыс. гостей приняли отели и санатории Краснодарского края в период новогодних каникул, что более чем на 6% выше показателей аналогичного периода прошлого года.