Россия выдала Узбекистану четверых обвиняемых в разных преступлениях

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Россия выдала Узбекистану четырех человек, находившихся в розыске за незаконный оборот наркотиков и хищение, среди них один рецидивист. Об этом ТАСС сообщил в субботу официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

"Генеральная прокуратура выдала Узбекистану для уголовного преследования четверых граждан. Они в разное время были задержаны в России. В сопровождении спецконвоя их доставили в Узбекистан", - сказал он.

Один из них Ахмадали Муйдинов - опасный рецидивист. В октябре-ноябре 2017 года в Андижанской области Узбекистана он подделал доверенность с правом продажи чужой квартиры, представил ее в нотариальную контору, заключив договор купли-продажи, и похитил $15 900. Азамат Шодиев обвиняется в хищении имущества. Нортожи Юлдашов обманул более 30 человек, похитив у них деньги. Четвертый экстрадированный из России - Евгений Монин, обвиняемый в соучастии в контрабанде наркотических средств. С сентября 2008 года по апрель 2009 года он организовал контрабанду и сбыт более 4 кг героина в России.