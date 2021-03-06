Воду в Симферополь по Бештерек-Зуйскому водоводу планируют запустить 18 марта

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Пуск воды в Симферополь по Бештерек-Зуйскому водоводу из одноименного месторождения намечен на 18 марта, сообщил в субботу в эфире телеканала "Россия-24" министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов.

"Мы планируем 18 марта открыть пуск воды в Симферополь. Общая протяженность водоводов 19 км, объем воды, которая поступит в Симферополь, минимум 22 тыс. куб. м в сутки", - сказал Храмов.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 18 февраля сообщал, что строительство водозабора из реки Бельбек и водовода с Бештерек-Зуйского месторождения в Республике Крым, необходимое для бесперебойного снабжения жителей полуострова водой, будет завершено в ближайшие месяцы. Вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов в ноябре 2020 года также сообщал ТАСС, что строительство на Бештерек-Зуйском водозаборе ведется в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития региона. По плану работы должны были занять более двух лет, но из-за дефицита воды на полуострове их завершат значительно раньше срока. Минстрой Крыма ранее сообщал, что воду пустят в начале апреля.

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах питьевая вода подается по часам утром и вечером. В Севастополе введен режим повышенной готовности. Ограничения действуют и в Алуште. В Ялте полностью перешли на снабжение из альтернативных источников, в том числе водопадов, что позволяет периодически возобновлять круглосуточное снабжение горожан.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.