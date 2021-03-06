В России за сутки выявили 11 022 случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 022. Общее количество инфицированных достигло 4 312 181, сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

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В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,26%. Наименьшими оказались темпы роста в Туве (0,04%), Ингушетии и Магаданской области (0,07%).

В частности, в Москве выявили 1 820 заразившихся, в Санкт-Петербурге - 975, в Подмосковье - 746, в Нижегородской области - 386, в Воронежской - 275.

Количество так называемых активных случаев заражения, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, составляет 323 107, следует из данных штаба. Это минимум с 20 октября прошлого года.

Число выздоровлений и смертей

Число выздоровевших после заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 15 027, до 3 900 348. Доля уже вылечившихся россиян почти достигла 90,5% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки в Санкт-Петербурге выписали 2 750 человек, в Москве - 1 922, в Подмосковье - 602, в Нижегородской области - 430, в Воронежской - 343.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 441 против 462 днем ранее и достигло 88 726.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до 2,06%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 39 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 35 - в Московской области, 20 - в Ростовской области, 18 - в Воронежской области, 16 - в Нижегородской области.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 1 820 против 1 757 днем ранее, до 988 861.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,18%.

За сутки в Москве зарегистрировали 50 смертей из-за новой инфекции. Всего в столице из-за коронавируса умерли 15 347 человек, следует из сообщения штаба.

Были выписаны по выздоровлению 1 922 пациента. За все время вылечились 909 692 человека. В настоящее время продолжают лечение 63 822 человека.