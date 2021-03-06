Мишустин в Кемерове почтил память погибших при пожаре в "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 6 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в субботу возложил венок в парке Ангелов на месте пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Таким образом глава правительства, посещающий Кузбасс с рабочей поездкой, почтил память жертв трагедии, которая 25 марта 2018 года унесла жизни 37 детей и 23 взрослых.

Парк Ангелов был построен на месте снесенного торгово-развлекательного комплекса. Название этого парка было выбрано по результатам открытого интернет-голосования, которое продолжалось несколько месяцев.

21 августа 2019 года возле места, где располагался торговый центр, был установлен памятный камень. Ранее на этом месте находился стихийный мемориал, куда жители приносили цветы и игрушки в память о погибших. Официально парк был открыт 15 сентября 2019 года.