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Путин поручил подготовить меры по профилактике социального сиротства в 2022-2025 годах

Срок исполнения поручения установлен до 1 сентября

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с властями регионов подготовить и утвердить план мероприятий по профилактике социального сиротства на 2022-2025 годы. Такой пункт содержится в опубликованном в субботу на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

"Разработать и утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по профилактике социального сиротства на 2022-2025 годы, предусмотрев в нем, в том числе, совершенствование положений законодательства Российской Федерации о поддержке, укреплении и защите семьи, сохранении семейных ценностей", - указано в перечне.

Срок исполнения поручения установлен до 1 сентября 2021 года. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и руководители регионов.

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