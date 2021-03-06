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Пандемия COVID-19

Максим Орешкин заразился коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин пожелал помощнику президента скорейшего выздоровления
Помощник президента РФ Максим Орешкин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Помощник президента РФ Максим Орешкин
© Михаил Метцель/ТАСС

КЕМЕРОВО, 6 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что помощник президента РФ Максим Орешкин заразился коронавирусом, и пожелал ему скорейшего выздоровления.

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На совещании по вопросу социально-экономического развития Кузбасса Мишустин, выражая благодарность высокопоставленным чиновникам за их работу по подготовке соответствующей программы, отметил, что Орешкин "очень много работал, чтобы эта программа случилась". "К сожалению, он заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, ему передать пожелания здоровья. Он с нами на связи здесь", - сказал премьер.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияОрешкин, Максим СтаниславовичПандемия COVID-19
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