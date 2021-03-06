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Путин поручил для борьбы с токсикоманией усовершенствовать нормы оборота товаров с газом

Срок исполнения данного поручения, адресованного правительству РФ, установлен до 1 июля

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по регулированию оборота товаров, которые могут использоваться для получения токсического опьянения. Об этом в субботу сообщается на сайте Кремля.

"Проанализировать региональную практику по профилактике и предотвращению распространения подростковой токсикомании и представить предложения по совершенствованию законодательства РФ в целях регулирования оборота товаров, использование которых не по назначению может вызывать токсическое опьянение, опасное для жизни и (или) здоровья несовершеннолетних детей (в том числе товаров, содержащих сжиженный газ)", - говорится в одном из поручений главы государства по итогам состоявшегося в ноябре заседания Совета по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

Срок исполнения данного поручения, адресованного правительству РФ, установлен до 1 июля.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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