Путин поздравил с днем рождения Валентину Терешкову

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения первую в мире женщину-космонавта, летчика-космонавта, Героя Советского Союза Валентину Терешкову. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Ваш жизненный, профессиональный путь заслуживает глубокого уважения. Вы первой из женщин покорили Космос, вписали героические, незабываемые страницы в историю нашей страны. Отрадно, что на протяжении многих лет Ваши знания, опыт, искреннее стремление быть сопричастной к судьбе отечества в полной мере востребованы в важной общественной, законотворческой деятельности", - отметил Путин.

Президент пожелал Терешковой здоровья и всего наилучшего, а также поздравил с предстоящим Международным женским днем.

Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Тутаевского района Ярославской области. В Ярославле посещала местный аэроклуб, где занималась прыжками с парашютом. Валентина стала одной из первых 58-и девушек, подавших заявку на участие в космических программах. В январе 1962 года она вошла в число отобранных пяти кандидаток и 12 марта того же года была зачислена в отряд космонавтов Центра подготовки космонавтов ВВС, где прошла полный курс подготовки к полетам на кораблях типа "Восток".

16-19 июня 1963 года Валентина Терешкова - позывной "Чайка" - совершила свой исторический полет в космос на корабле "Восток-5", который 48 раз облетел вокруг планеты. Общая продолжительность полета составила 2 суток 22 часа 50 минут. Терешкова навсегда вошла в историю человечества как первая женщина-космонавт и единственная женщина, совершившая одиночный космический полет.