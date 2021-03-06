Эксперт: половина жителей Петербурга имеют антитела к коронавирусной инфекции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Порядка 50% жителей Санкт-Петербурга имеют антитела к вирусу COVID-19. Статистика учитывает как заражения коронавирусом естественным путем, так и общее число петербуржцев, успешно прошедших вакцинацию, рассказал журналистам в субботу исполняющий обязанности директора ФГБУ "НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева" Минздрава России Дмитрий Лиознов.

"Наши данные по Санкт-Петербургу на конец февраля - порядка 50% населения имеет антитела. Конечно же, это с учетом естественной инфекции, а также в результате вакцинопрофилактики, которая сейчас активно внедряется в городе", - сообщил Лиознов в своем докладе на XIII конгрессе педиатров России.

Для успешного формирования коллективного иммунитета в Петербурге необходимо, чтобы достаточное количество антител присутствовало минимум у 70% жителей города, целевой показатель составляет 80-95%, отметил и.о. директора НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева. Расчеты исходят из того, что базово один больной COVID-19 заражает около трех здоровых человек.

Согласно данным Роспотребнадзора, которые приводит Лиознов, доля россиян, имеющих антитела к коронавирусу, сильно разнится в зависимости от региона и в среднем по стране составляет 20-25%.

По данным на 6 марта, за прошедшие сутки в Санкт-Петербурге выявлено 975 случаев заболевания COVID-19, число выздоровевших составило 2 750 человек, количество летальных исходов за это время составило 39 человек.