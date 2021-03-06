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Дело в отношении Сергея Фургала

В ЛДПР утверждают, что Фургалу не передают все присылаемые продукты и ограничивают общение

Фракция намерена обратиться к генпрокурору по этому вопросу

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Фракция ЛДПР в Госдуме выразила возмущение в связи с тем, что бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств, не передают все присылаемые продукты и не позволяют общаться по телефону с близкими, в связи с чем депутаты намерены обратиться в Генпрокуратуру. Соответствующее заявление в субботу было опубликовано в Telegram-канале фракции.

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"В день рождения ему не были переданы поздравления, в том числе и от лидера фракции Владимира Жириновского, ему не позволяют общаться с близкими даже по телефону, ему не передают все продукты, которые ему присылают. Это возмутительно! Это полное нарушение всех правил обращения с арестованными!" - говорится в заявлении.

"Фракция ЛДПР обратится к генпрокурору с тем, чтобы наказать всех виновных в этом и принять все меры, чтобы содержание Сергея Ивановича Фургала соответствовало всем нормам законодательства России", - добавили либерал-демократы.

Басманный суд Москвы ранее продлил срок ареста Фургала до 8 июня. Срок предварительного следствия по делу Фургала установлен до 8 мая.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичДело в отношении Сергея Фургала
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