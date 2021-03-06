Минэкономразвития: турпоток на курорты СКФО может превысить 20 млн человек в 2030 году

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Туристический поток на курорты туристско-рекреационного кластера Северо-Кавказского федерального округа, в который входят горнолыжные курорты "Ведучи", "Архыз" и "Эльбрус", в 2030 году может составить 21,2 млн человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.

"По итогам реализации госпрограммы к 2030 году число туристов, посетивших курорты туристического кластера СКФО, составит 21,2 млн человек", - сказано в ответе на запрос ТАСС.

Госпрограмма также включает в себя мероприятия по развитию всех городов-курортов Кавказских Минеральных Вод до 2030 года, что приведет к увеличению туристического потока на курортах Северного Кавказа.

Ранее Минэкономразвития России предложило продлить государственную программу по развитию СКФО до 2030 года. В связи с продлением госпрограммы ведомство спрогнозировало ряд ожидаемых показателей реализации программы, например, суммарное увеличение внебюджетных инвестиций в 2030 году до 159 млрд рублей и достижение суммарного количества туристов, посетивших курорты туристического кластера в СКФО в 2030 году, почти до 24,5 млн человек.

Туркластер СКФО объединяет пять всесезонных туристических рекреационных комплексов и Каспийский прибрежный кластер, они находятся под управлением компании "Курорты Северного Кавказа". Стратегия компании предусматривает первый этап - развитие курортов "Архыз" (КЧР), "Эльбрус" (КБР) и "Ведучи" (Чечня). Ко второму этапу отнесены "Армхи" (Ингушетия), "Матлас" и Каспийский прибрежный кластер (Дагестан). Данный подход в 2014 году был одобрен правительством РФ.