Эксперт заявил, что в 2020 году острые респираторные инфекции перенесли 22,7% россиян

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Около 22,7% жителей России переболели острыми респираторными инфекциями в 2020 году. Об этом сообщил в субботу заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"В 2019 году переболело официально 20% населения, зарегистрировано 29 млн случаев острых респираторных инфекций. В 2020 году сохранилась аналогичная тенденция. Среди всех острых респираторных инфекций 80% приходилось на неуточненную этиологию, и заболеваемость в 2020 году, а тенденция началась в 2019, превысила среднемноголетние показатели за последние 10 лет и составила в районе 20 тыс. на 100 тыс. населения. В 2020 году переболело 22,7% населения страны, официально зарегистрировано 33 млн случаев острых респираторных инфекций", - сказал Горелов, выступая на ХХIII Конгрессе педиатров России с международным участием "Актуальные проблемы педиатрии".

По его словам, в 2019 году на детей приходилось около 70% случаев заболеваний, а в 2020 году - 53,6%. Горелов отметил, что заболеваемость ОРВИ в 2020 году колебалась в зависимости от региона: от 598,16 на 100 тыс. населения в Чеченской Республике, 1674,14 на 100 тыс. населения в Ингушетии и 2 189, 39 в Краснодарском крае до в 38 790,56 на 100 тыс. населения в Архангельской области и 50 770,68 на 100 тыс. населения в Ямало-Ненецком автономном округе. Он пояснил, что на заболеваемость во многом влияют природно-климатические факторы и миграционные потоки.

Среди детского населения наиболее высокая заболеваемость регистрировалась в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Коми, Архангельской области, а также в Карелии, Санкт-Петербурге и Костромской области (выше 93 963,12 на 100 тыс. населения).

При этом заболеваемость гриппом в 2020 году составила 35,07 на 100 тыс. населения, а среди детей - 92,97 на 100 тыс. населения. Прививку от гриппа в этом эпидсезоне сделали 83,6 млн россиян или 56,9% населения, в том числе 19 млн детей.

Заболеваемость гриппом в регионах

Горелов рассказал, что ни один регион России в этом году не приблизился к эпидемическому порогу по заболеваемости гриппом. "В целом на седьмую неделю [2021 года] ни один регион не приблизился к эпидпорогу. Только Карелия и Забайкалье имеют заболеваемость более 50% от допустимой нормы. <…> В настоящий момент отмечается более спокойная ситуация по острым респираторным инфекциям и гриппу. То есть, мы к эпидпорогу на данный момент ни в одном регионе не приблизились", - сказал он.

Согласно презентации к его выступлению, на седьмой неделе 2021 года уровень заболеваемости населения ОРВИ и гриппом в целом понизился, по сравнению с предыдущей неделей, составив 69,7 на 10 тыс. населения, что ниже еженедельного эпидемического порога на 14,5%.