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Пандемия COVID-19

Путин наградил медиков орденом Пирогова и медалью Луки Крымского за борьбу с коронавирусом

Наград удостоились свыше 200 медиков

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении медиков, борющихся с коронавирусной инфекцией, орденами Пирогова и медалями Луки Крымского. Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

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Президент наградил более 200 медиков орденами Пирогова и медалями Луки Крымского за большой вклад в борьбу с коронавирусом, самоотверженность, организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения инфекции.

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского были учреждены в РФ в июне 2020 года, они вручаются российским и иностранным медикам, волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения заболеваний и лекарств, за вклад в организацию оказания медпомощи и спасение жизней пациентов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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