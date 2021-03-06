Эксперт советует привиться повторно при низком числе антител после вакцинации от COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Россиянам, у которых после вакцинации или выздоровления от COVID-19 не образовалось достаточное количество антител, следует дополнительно прививиться против вируса. При этом однозначные критерии необходимости повторной вакцинации для различных категорий пациентов пока не определены, рассказал журналистам в субботу исполняющий обязанности директора ФГБУ "НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева" Минздрава России Дмитрий Лиознов.

"Считается, что в течение года - двух мы сможем привить все группы риска, также тех, кто перенес заболевание или тех, кто был вакцинирован, но у них недостаточный иммунный ответ на ковид, на вакцинацию. Соответственно их нужно тоже или повторно вакцинировать, или вакцинировать после заболевания. Единственная сложность - у нас пока нет критериев, на основе которых мы должны прививать тех, кто переболел", - пояснил Лиознов в своем докладе на XXIII конгрессе педиатров России.

Необходимость повторной вакцинации от коронавируса зависит от уровня иммуноглобулина в крови, от клеточного ответа организма, а также от ряда других факторов, отметил он. При этом сохраняются вопросы относительно прививок для особых групп населения - детей, беременных, лиц с сопутствующими заболеваниями, в частности, онкологическими или аутоиммунными.

Лиознов также обратил внимание, что растет число россиян, которые прививаются трижды в обход системы учета и контроля вакцинации, поскольку у них отсутствует достаточный титр антител в крови. Отмечаются случаи, при которых пациенты сначала прививались вакциной "Эпиваккорона", а затем вакцинировались "Спутником V". Подобная практика, по его мнению, несет за собой ряд вопросов относительно ее последствий для здоровья граждан.