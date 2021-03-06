В ВОЗ рекомендовали россиянам соблюдать меры предосторожности после ослабления ограничений

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности и после возможного ослабления ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом заявила ТАСС представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"Пандемия обусловлена "поведением" и "передаваемостью" вируса, поэтому очень важно, чтобы все общество являлось частью этих усилий. В силах каждого человека продолжать мыть руки, соблюдать кашлевой этикет, держаться на безопасном расстоянии от других людей и, где это невозможно, носить маску", - сказала она, отвечая на вопрос о постепенном снятии противоэпидемических ограничений в Москве.

Вуйнович напомнила, что если вирус циркулирует в какой-либо местности, где люди находятся в тесном контакте, он может продолжить распространяться. "Если мы хотим предотвратить новые случаи, необходимо принять все меры, чтобы минимизировать этот риск и минимизировать возможность распространения вируса", указала она.

"ВОЗ регулярно обновляет свои общие рекомендации, но на самом деле только местные политические, медицинские и эпидемиологические органы могут учитывать и принимать во внимание все местные элементы и принимать решения, а также осуществлять мониторинг ситуации и адаптировать меры, если это требуется", - добавила Вуйнович.

Распространение вируса

Представитель ВОЗ в России также отметила, что "ВОЗ постоянно работает над тем, чтобы лучше понять причины роста распространения вируса". "Некоторые из них, возможно, связаны с продолжающимся распространением вариантов вируса и ослаблением мер общественного здравоохранения, - отметила она. - Как мы уже говорили ранее, более высокая трансмиссивность отмечается во многих странах - это означает, что коэффициент распространения может быть около 1, а мы стремимся сделать его ниже 1, чтобы контролировать пандемию, и некоторые из новых вариантов могут иметь данный коэффициент на уровне 1,5".

В понедельник генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости коронавирусом. По данным ВОЗ, на прошлой неделе в мире было зарегистрировано более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом. За неделю до этого число заразившихся составило менее 2,5 млн.