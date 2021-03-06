Эксперт: грипп повышает риск приступа при сердечно-сосудистых болезнях в шесть раз

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Инфекция гриппа шестикратно повышает риск инфаркта миокарда при сердечно-сосудистых заболеваниях, сообщил завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.

"Сердечно-сосудистые заболевания часто встречаются у пациентов, госпитализированных по поводу гриппа, а вот респираторные инфекции повышают риск сосудистых осложнений, сердечного приступа или инсульта. Мы видим, что острый инфаркт миокарда в течение 7 дней после лабораторно подтвержденной инфекции гриппа очень высок, в первые дни буквально. И инфекция гриппа связана с шестикратным риском наступления сердечного приступа, поэтому, конечно, вакцинация против гриппа у пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний - она существенно снижает риск наступления серьезных сердечно-сосудистых осложнений", - заявил он на V Национальной ассамблее "Защищенное поколение" в рамках XXIII Конгресса педиатров России.

По его словам, вакцинация снижает риск осложнений и у лиц, перенесших инсульт, а также у страдающих различными эндокринными заболеваниями, такими как диабет. Вакцинация эффективна в предупреждении госпитализации при острых респираторных заболеваниях и пневмонии. В приведенных врачом данных метаанализа 20 когортных исследований говорится, что вакцинация на 56% сокращает осложнения при острых респираторных заболеваниях, на 53% - при пневмонии, наполовину снижает риск госпитализации и на 68% - смерти.

Риск смерти от гриппа, рассказал Брико, очень высок у пожилых людей, особенно после 65 лет. "Исследование проведено в ряде стран, в данном случае на слайде это Соединенные Штаты Америки: мы видим, что вероятность смерти у людей старше 80 лет в 16 раз выше, чем даже в 65-69 лет. И метаанализ данных говорит о том, что вакцинация пожилых людей существенно снижает риск заболевания тяжелыми формами и риск смертности, связанный с гриппом", - добавил эпидемиолог.

Группой риска при гриппе также являются беременные женщины. "Во все пандемии гриппа смертность среди беременных женщин была очень высока. Кроме того, конечно, это и неблагоприятные исходы беременности, особенно при инфицировании в первые три месяца беременности", - сообщил эксперт. Заражение в первом триместре беременности, говорится в приведенных им данных, грозит повышением вероятности выкидыша на 25-50%, преждевременных родов - на 15-20%.