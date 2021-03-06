В МЧС рассказали, что в Москве ожидается метель, снег и гололедица до вечера 7 марта

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение для жителей столицы о том, что до вечера воскресенья их ожидает снег, метель, снежные заносы и гололедица на дорогах.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, во второй половине ночи с сохранением до вечера 7 марта в Москве ожидается снег, местами сильный, метель. Усиление ветра с порывами 15-20 м/с. На дорогах гололедица, снежные заносы", - сказали ТАСС в субботу в пресс-службе столичного главка МЧС.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области также пояснили, что в регионе во второй половине ночи и до вечера 7 марта ожидается снег, местами сильный, метель. Скорость ветра также может достигнуть 15-20 м/с, а на дорогах будет гололедица.

В связи с непогодой водителям рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Кроме того, следует избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений. Парковать автомобили стоит вдали от деревьев.

Пешеходам в МЧС советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. При движении по краю проезжей части необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.