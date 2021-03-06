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В полиции Москвы предупредили о мошенниках, похищающих деньги через мобильное приложение

Злоумышленники в телефонном разговоре убеждают, что приложение якобы поможет сохранить средства на карте или нужно в качестве дополнения к мобильному банку

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Московская полиция предупредила о мошенниках, которые похищают деньги с банковских карт, убеждая их владельцев в ходе телефонного разговора установить мобильное приложение, которое предоставляет полный доступ к операциям на телефоне. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе столичной полиции.

"Мошенники, пользуясь неосведомленностью граждан о том, как работают приложения удаленного доступа, и, не раскрывая всех задач этих систем, убеждают их в процессе телефонного разговора установить на телефон мобильное приложение, зачастую с английским названием, которое якобы поможет им сохранить средства на карте или просто необходимо в качестве дополнительного приложения к мобильному банку", - сказали в пресс-службе.

В полиции пояснили, что приложения удаленного доступа позволяют злоумышленникам воспользоваться устройством и его ресурсами на расстоянии или, как минимум, через экран монитора увидеть все операции, который совершаются на нем. Для этого приложение должно быть установлено на телефоне или компьютере совершающего доступ и разрешающего подобный доступ, отметили в пресс-службе.

"Чтобы не стать жертвой мошенников, не сообщайте неизвестным лицам свои личные данные, пароли и коды из СМС-сообщений, не устанавливайте по требованию неизвестных мобильные приложения", - призвали в полиции. Кроме того, в главке подчеркнули, что всегда нужно проверять всю информацию, поступающую по телефону от посторонних лиц. Сотрудники банка никогда не будут просить загрузить и установить приложения, разработанные сторонними организациями, подытожили в полиции.

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