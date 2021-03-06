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Пандемия COVID-19

Главный инфекционист США положительно оценил вакцину "Спутник V"

Энтони Фаучи назвал достаточно хорошими данные о российском препарате
Главный инфекционист США Энтони Фаучи EPA-EFE/Al Drago / POOL
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Главный инфекционист США Энтони Фаучи
© EPA-EFE/Al Drago / POOL

АФИНЫ, 6 марта. /ТАСС/. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что имеющиеся данные по российской вакцине от COVID-19 "Спутник V" достаточно хорошие. Об этом он заявил в интервью греческому телеканалу Skai.

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Журналист задал вопрос инфекционисту, привился бы он российским или китайским препаратом. "Данные, которые я знаю о "Спутнике", достаточно хорошие", - отметил Фаучи, добавив, что у него недостаточно сведений о вакцине Китая, поскольку у республики два или три разных препарата. "Я не следил внимательно за их эффективностью, однако данные по российской выглядят достаточно хорошо", - сказал инфекционист.

Россия стала первой страной, которая зарегистрировала вакцину от новой инфекции, об этом заявил 11 августа президент Владимир Путин. Препарат "Гам-ковид-вак", созданный Центром им. Гамалеи, вскоре получил всемирную известность под названием "Спутник V".

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