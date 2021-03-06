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Чернышенко поручил создать в вузах должность проректора по цифровизации

Вице-премьер выразил надежду на то, что найдутся люди, которые обладают необходимыми компетенциями

ИННОПОЛИС /Татарстан/, 6 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил главе Минобрнауки Валерию Фалькову создать в каждом вузе должность проректора по цифровизации. Об этом он сказал во время совещания "Кадры для будущего", которое в субботу проходит в Иннополисе в Татарстане.

"Здесь очень хороший есть пример, который точно показал свою эффективность, - это институт руководителей по цифровой трансформации <...> Валерий Николаевич [Фальков, глава Минобрнауки], прошу вас тоже поддержать это и ввести такие должности на уровне проректоров [по цифровизации] в каждом вузе. Давайте это оформим в виде поручения, поскольку это наш "цифровой спецназ" и это показало эффективность свою", - сказал он.

Также Чернышенко выразил надежду на то, что внутри вузов найдутся люди, которые обладают необходимыми компетенциями. "Если таких нет, то надо, конечно, искать. И дальше использовать те же механизмы, которые у нас есть - планировать очень четкую программу цифровой трансформации и план цифровых инициатив. И каждый руководитель по цифровой трансформации должен защитить [программу] у вас, у министра цифровизации, и тогда у нас действительно что-то изменится", - добавил вице-премьер.

Ранее АНО "Институт прогрессивного образования" предложило ввести в школах, техникумах и вузах России должность IT-директора (завуч/проректор по цифровизации), который отвечал бы за цифровизацию учебного процесса. Письмо с соответствующей инициативой было направлено главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову, главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову, главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву. Уточняется, что на IT-директора должен быть возложен широкий комплекс задач, связанных с цифровизацией образовательного процесса, они помогут выстроить цифровые процессы по управлению образовательной организацией. В Минобрнауки РФ в феврале заявили, что не поддерживают инициативу о введении в вузах должности проректора по цифровизации.

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