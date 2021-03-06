Дополнительные прививки и заражение Орешкина. Главное о коронавирусе за 6 марта

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксирован 4 312 181 случай заражения, из них новых — 11 022. За сутки умер 441 человек, за весь период — 88 726.
- Заразился помощник президента РФ Максим Орешкин. В последнее время глава государства Владимир Путин с ним лично не контактировал.
- Россиянам, у которых после вакцинации или выздоровления не образовалось достаточное количество антител, следует дополнительно прививиться, но однозначные критерии необходимости повторной вакцинации пока не определены, заявил и. о. директора ФГБУ "НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева" Минздрава России Дмитрий Лиознов. Он также назвал сомнительной практику бесконтрольного чередования прививок вакцинами от разных производителей.
- Порядка 50% жителей Санкт-Петербурга имеют антитела к вирусу, сообщил Дмитрий Лиознов.
- Глава Минздрава Михаил Мурашко обсудил с гендиректором ВОЗ ход рассмотрения заявки на одобрение "Спутника V" для применения при чрезвычайных ситуациях.
Москва
- Всего зафиксирован 988 861 случай заражения, из них новых — 1 820. Госпитализирован 701 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 116 млн случаев заражения, умерли 2 580 050 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Disneyland и другие парки развлечений в Калифорнии откроют с апреля, сообщает CNN.
- Главный инфекционист США положительно оценил вакцину "Спутник V".
- Далай-лама привился от коронавируса.
- Сделал прививку и президент Венесуэлы Николас Мадуро. Для этого он выбрал "Спутник V".