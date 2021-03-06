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Толстой назвал возможную причину смерти Курбатова

По словам советника президента по культуре, причиной мог быть тромб

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Причиной скоропостижной смерти писателя и литературного критика Валентина Курбатова на 81 году жизни мог быть тромб. Об этом сказал ТАСС в субботу советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, председатель жюри премии "Ясная поляна", в состав которого входил Курбатов.

"К несчастью, это правда. Валентин Яковлевич умер как жил, как настоящий рыцарь: он пошел за цветами жене, купил букет, и с букетом в руках упал на улице и скончался скоропостижно. Скорее всего, причина - это тромб", - сообщил он.

Курбатов, полагает Толстой, был лучшим критиком России. "Просто это такая трагическая, и в то же время рыцарская смерть этого удивительного человека, лучшего нашего литературного критика современного, и просто огромной души и огромного сердца человека", - сказал советник президента.

Ранее о смерти Курбатова сообщил ТАСС писатель, заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Сергей Шаргунов.

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