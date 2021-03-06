Эксперт заявил об отсутствии необходимости в третьей дозе вакцины от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Необходимости в третьей прививке от коронавируса после завершения полного курса вакцинации нет, также сомнительной является практика бесконтрольного чередования прививок вакцинами от разных производителей. Такую оценку дал случаям избыточной вакцинации в России исполняющий обязанности директора ФГБУ "НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева" Минздрава РФ Дмитрий Лиознов.

"Наблюдая за группами людей, интересующихся вакцинацией и делящихся своим опытом вакцинации, можно увидеть, что некоторые уже прививаются по три раза. То есть привились два раза, сделали тест на антитела, им показалось, что этого мало, и они ищут способы вакцинироваться третий раз, обходя систему учета и контроля. Или люди, которые сначала привились "Эпиваком", а потом идут вакцинироваться "Спутником". Здесь есть полярные и не совсем здравые точки зрения на вопрос вакцинации", - сказал Лиознов в своем докладе на XXIII конгрессе педиатров России.

Практика тройной вакцинации, по его мнению, может представлять опасность для здоровья граждан, поскольку до сих пор не установлено четких критериев относительно необходимости дополнительных прививок для различных групп пациентов. Для того, чтобы ставить вторые комплекты прививок, и тем более третьи, нужно следить за текущей динамикой здоровья вакцинированных граждан.

На данный момент статистических сведений в системе здравоохранения еще не достаточно, чтобы сделать однозначный вывод о точном сроке защиты организма от коронавируса после прививки, а также относительно различных побочных эффектов от нее, отметил и. о. директора.

В своем выступлении Лиознов подчеркнул большое значение желания значительной части населения страны привиться. В то же время он отметил полярное отношение некоторых групп населения к вакцинопрофилактике COVID-19. С одной стороны, существует позиция противников прививок, оспаривающих необходимость и безопасность специфической профилактики инфекционных заболеваний. С другой стороны, некоторые россияне стараются всеми способами заполучить максимальное количество прививок, рассчитывая, что таким образом они смогут лучше укрепить свой иммунитет. С учетом имеющихся на текущий момент данных, в нормальных условиях для выработки защиты от вируса достаточно получения двух компонентов вакцины "Спутник V" в соответствии с инструкцией по применению этих препаратов.

Ранее Лиознов рассказал, что в случаях, когда после получения полноценной прививки у пациента не появляется необходимый титр антител, то целесообразно говорить о проведении повторной вакцинации. Однако, как пояснил эксперт, подобная практика станет возможной только после установки критериев, определяющих потребность в новой компонентной прививке. Необходимость повторной вакцинации от коронавируса зависит от уровня иммуноглобулина в крови, от клеточного ответа организма. Также, отметил Лиознов, сохраняются вопросы относительно первичной и повторной вакцинации особых групп населения - детей, беременных, лиц с сопутствующими заболеваниями, в частности, онкологическими или аутоиммунными.