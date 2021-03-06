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Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Валентина Курбатова

Министр культуры отметила, что писатель знакомил читателей с малоизученными страницами литературы

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила уникальный взгляд умершего на 81-м году жизни писателя и литературного критика Валентина Курбатова на словесность, а также признание его работ читателями и литераторами.

"Его работы отмечены профессиональным сообществом и по праву заслужили признание читателей. Уникальный взгляд на словесность, чуткость к текстам и вдумчивость Валентина Яковлевича позволили познакомиться большому количеству любителей литературы с ее малоизученными страницами. Самые яркие эпизоды его биографии связаны с искусством. За многолетнюю плодотворную деятельность он внес значимый вклад в развитие отечественной культуры", - цитирует Любимову пресс-служба Министерства культуры РФ.

Министр выразила соболезнования родным и близким писателя. "Мы сохраним светлую память об этом прекрасном человеке, его делах и устремлениях", - подчеркнула Любимова.

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