В Париже полиция разогнала отдыхающих на набережной за несоблюдение ограничительных мер

ПАРИЖ, 6 марта. /ТАСС/. Парижская полиция в субботу выпроводила с набережной Сены большое количество отдыхающих из-за несоблюдения ими дистанции и других профилактических мер. Об этом сообщила в своем Twitter префектура полиции.

"Санитарные меры, принятые для предотвращения распространения COVID-19, не соблюдаются на набережных Сены. Силы правопорядка вынуждены вмешаться, чтобы пресечь эти собрания", - гласит короткое послание. Оно сопровождается фотографией полицейских, которые провожают на выход с набережной большую толпу людей.

Позже информацию подтвердил телеканал BFM, который показал в эфире проход плотного ряда полицейских по уже пустующей набережной в районе острова Ситэ, где по выходным традиционно собираются десятки, если не сотни людей, чтобы погреться на солнце и устроить пикник у реки. По словам корреспондента телеканала, полицейские предупреждали граждан о необходимости соблюдать дистанцию, а также делали замечания тем, кто был без маски или носил ее неправильно.

В прошлое воскресенье стражи порядка также в принудительном порядке вывели с нижних набережных большое количество людей. После этого префектура столичной полиции вместе с мэрией Парижа распространила заявление, согласно которому набережные и парки остаются открытыми для гуляющих, но правоохранители могут попросить отдыхающих покинуть их в случае массового несоблюдения профилактических мер. В эти же выходные для этих целей были организованы специальные патрули, в которых задействованы 4,4 тыс. полицейских. Также в общественных местах ряда популярных городских районов и на самых людных участках набережных запрещено употреблять алкоголь.