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Полиция на Украине нашла вандалов, повредивших памятник Тарасу Шевченко

Им грозит наказание за хулиганство в соответствии с Уголовным кодексом

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Полиция Ивано-Франковской области Украины нашла вандалов, которые в пятницу обезглавили памятник Тарасу Шевченко. Об этом сообщила в субботу пресс-служба полиции региона.

"Правоохранители установили и разыскали двух 18-летних местных жителей, причастных к совершению хулиганских действий", - говорится в сообщении в Facebook.

По данному факту было открыто уголовное дело. Как выяснила следственно-оперативная группа, молодые люди из хулиганских побуждений сняли голову с бюста украинского поэта и поставили ее возле памятника. Действия злоумышленников квалифицированы по признакам совершения уголовного преступления, что влечет наказание за хулиганство в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

Памятники Шевченко подвергались на Украине актам вандализма и в предыдущие годы. Мотивы злоумышленников неизвестны.

Поэзия Тараса Шевченко (1814-1861), в частности, сборник "Кобзарь", считается основой современной украинской литературы и украинского языка. Большая часть прозы Шевченко (повести, дневник, письма), а также некоторые стихотворения написаны на русском языке.

9 марта Украина будет отмечать 207-ю годовщину со дня рождения Шевченко.

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