{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Мурашко обсудил с главой ВОЗ включение "Спутника V" в одобренный список лекарств

Речь идет о лекарствах для использования в чрезвычайных ситуациях
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Глава Минздрава России Михаил Мурашко обсудил с гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом ход рассмотрения заявки на одобрение вакцины против коронавируса "Спутник V" для применения при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Минздрава РФ по итогам видеозвонка.

"В ходе беседы были затронуты темы противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, включая вакцинацию населения, укрепление здоровья населения и повышение доступности медицинской помощи. Стороны также обсудили ход рассмотрения международной организацией заявки на включение российской вакцины "Спутник V" в список лекарственных средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях", - говорится в сообщении.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Мадуро привился вакциной "Спутник V"
Супруга президента Венесуэлы привилась вместе с ним
Читать полностью