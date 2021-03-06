Мурашко обсудил с главой ВОЗ включение "Спутника V" в одобренный список лекарств

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Глава Минздрава России Михаил Мурашко обсудил с гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом ход рассмотрения заявки на одобрение вакцины против коронавируса "Спутник V" для применения при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Минздрава РФ по итогам видеозвонка.

"В ходе беседы были затронуты темы противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, включая вакцинацию населения, укрепление здоровья населения и повышение доступности медицинской помощи. Стороны также обсудили ход рассмотрения международной организацией заявки на включение российской вакцины "Спутник V" в список лекарственных средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях", - говорится в сообщении.