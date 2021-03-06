Мадуро привился вакциной "Спутник V"

ТАСС, 6 марта. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Об этом сообщается на странице пресс-службы лидера страны в Twitter.

"Президент Николас Мадуро получил первую дозу российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.

Глава Венесуэлы сообщил на своей странице в Twitter, что его жена привилась вместе с ним. "Мы с Силией Флорес получили первые дозы "Спутника V". Этой вакциной мы привили большую часть нашего медицинского персонала", - написал президент.

Вакцинация российским препаратом от коронавируса "Спутник V" началась в Венесуэле 18 февраля.

Первая партия "Спутника V" прибыла в южноамериканскую страну 13 февраля. В декабре прошлого года исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила о подписании с российской стороной соглашения о поставках вакцины.

В октябре Российский фонд прямых инвестиций сообщил о поставке Каракасу "Спутника V" для проведения третьей фазы клинических испытаний, в которой приняли участие 2 тыс. добровольцев, в том числе сын главы государства Николас Мадуро Герра.