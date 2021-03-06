{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Экс-президент Чехии Вацлав Клаус вылечился от COVID-19

Ранее он отказался от госпитализации и лечился амбулаторно

ПРАГА, 6 марта. /ТАСС/. Экс-президент Чехии Вацлав Клаус вылечился после заражения коронавирусом, сообщило в субботу Чешское телевидение.

Клаус, о получении положительного результата теста на коронавирус стало известно 23 февраля, отказался от госпитализации и лечился амбулаторно. В данный момент он чувствует себя полностью здоровым.

Бывший глава государства, которому 19 июня должно исполниться 80 лет, считает, что необходимо добиться возникновения коллективного иммунитета к коронавирусу, и отказывается использовать медицинские маски. За их отсутствие на общественных мероприятиях ему были выписаны два штрафа. Чешский экс-президент также категорически отвергает вакцинацию.

Клаус занимал пост президента с 2003 по 2013 год.

Теги
ЧехияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Словакия из-за нехватки мест в реанимации направляет больных COVID-19 в ФРГ и Польшу
В стране за прошедшие сутки выявлено 2 552 случая заражения коронавирусом, что на 99 больше, чем днем ранее
Читать полностью