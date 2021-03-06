Словакия из-за нехватки мест в реанимации направляет больных COVID-19 в ФРГ и Польшу

ПРАГА, 6 марта. /ТАСС/. Словакия из-за отсутствия мест в отделениях интенсивной терапии для тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией направляет их в клиники Германии и Польши. Об этом сообщили в субботу ТАСС в министерстве здравоохранения республики.

"В реанимации словацких больниц госпитализированы 349 тяжелобольных пациентов с COVID-19. Это максимальное количество за период пандемии. Мест в отделениях интенсивной терапии практически не осталось, - отметили в Минздраве. - В субботу первых двух ковид-больных из Словакии приняла Германия. Они размещены в одной из клиник города Дортмунда. Тяжелые пациенты направляются также в Польшу. Они находятся в специализированной [по лечению заболевания, вызываемого коронавирусом] больнице города Горлице (Южная Польша)".

В Словакии, население которого насчитывает 5,5 млн граждан, за прошедшие сутки выявлено 2 552 случая заражения коронавирусом, что на 99 больше, чем днем ранее. Результаты оказались положительными у 16% сдавших тесты. Общее число инфицированных с начала эпидемии в стране, о начале которой Минздрав объявил 6 марта 2020 года, составило 322 104. В больницах в данный момент на лечении находятся 3 911 заразившихся COVID-19. В республике от осложнений после инфицирования умерли 7 739 жителей, за последние сутки - 74.

26 декабря прошлого года в Словакии началась вакцинация от коронавируса. На данный момент прививки сделаны 338 582 жителям, из которых полный цикл вакцинации прошел 177 431. В понедельник республикой была получена первая партия российской вакцины "Спутник V". Ее использование, как проинформировал Минздрав, должно начаться примерно через две недели. В страну поступают также вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской фирмы Moderna, а также британско-шведской AstraZeneca.

Режим ЧС и ограничения

В Словакии с 1 января ужесточили ограничительные меры, направленные на сокращение социальных контактов граждан. С 17 февраля для всех прибывающих в страну предусмотрена обязательная двухнедельная самоизоляция, которую можно досрочно прервать на восьмой день в случае получения отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.

С 1 октября 2020 года в республике был восстановлен режим чрезвычайной ситуации, который действовал в период первой волны пандемии. На этот раз он введен до 19 марта. В стране закрыты предприятия оказания бытовых услуг и большинство магазинов, обязательным является ношение в общественных местах респираторов с повышенной степенью защиты от COVID-19. В Словакии с 20:00 до 01:00 по местному времени введен комендантский час, а с 05:00 до 20:00 гражданам запретили покидать жилища без уважительных причин. Нарушителям санитарно-эпидемических правил грозят штрафы в размере до €20 тыс.