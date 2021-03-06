В Казани прошел благотворительный концерт классической музыки для медработников

КАЗАНЬ, 6 марта. /ТАСС/. Благотворительный концерт "Мы говорим врачам: "Спасибо!" прошел в субботу на сцене Государственного большого концертного зала им. Салиха Сайдашева в Казани, передает корреспондент ТАСС. Он был организован по инициативе художественного руководителя и главного дирижера Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, народного артиста России и Татарстана Александра Сладковского.

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Оркестр подготовил музыкальное мероприятие в благодарность медицинским работникам, внесшим вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

"Мы очень хотели сегодня отдать дань нашим великолепным докторам, нашим дорогим друзьям", - сказал Сладковский. Он отметил, что врачи являются для него эталоном мужества.

Симфонический оркестр и солисты - виолончелист, народный артист России Сергей Ролдугин, органистка Евгения Кривицкая представили специальную концертную программу, посвященную французскому композитору Камилю Сен-Сансу.

По данным Минздрава Татарстана, в республике на 6 марта зарегистрированы 18 284 случая коронавирусного заболевания. Выздоровел за весь период 14 991 человек.