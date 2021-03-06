Вильфанд сообщил, что европейскую часть РФ ожидают метели, снегопады и снежные заносы

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Сложная и опасная погода придет в большинство регионов европейской части России в воскресенье, 7 марта. Ожидаются метели, снегопады, снежные заносы и порывы ветра до 20 м/с, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ныряющий циклон приведет к тому, что погода в канун праздника на всей европейской части России существенно ухудшится: резкое падение давления и сильные снегопады. Не менее важно, что ветер будет от 7 до 12 м/с, а порывы будут достигать 20 м/с. А это уже очень серьезно - будет метель, причем сильная", - сообщил он.

По словам Вильфанда, помимо снегопада и метели ожидаются и снежные заносы. "Это будет та самая погода, которую называют непогодой. Она будет представлять опасность. Очень сложная погода", - пояснил метеоролог.

Затронет непогода Калининградскую, Ленинградскую, Вологодскую области, Карелию и весь Центральный федеральный округ.