Православная молодежь устроила на Кипре протест против отобранной для "Евровидения" песни

НИКОСИЯ, 6 марта. /ТАСС/. Акция протеста с требованием заменить скандальную песню El Diablo ("Дьявол"), с которой греческая певица Элена Цагрину будет представлять Кипр на конкурсе "Евровидение-21", прошла в субботу в Никосии. Об этом сообщает на своем сайте газета Phileleftheros.

Акция состоялась у входа в здание Кипрской телерадиовещательной корпорации (CyBC), отобравшей эту песню для музыкального смотра, который пройдет в Роттердаме (Нидерланды) 18-22 мая. Организатором протеста стала "Православная молодежь Кипра". Активисты организации держали в руках кресты и транспаранты с надписями "Мы любим Христа" и призывами заменить выбранную композицию.

Участники протеста вручили заведующему отделом новостей CyBC Паникосу Хаджипаису резолюцию, в которой, в частности, говорится: "Наша позиция такова, что эта песня представляет собой гимн темным силам". В тесте документа также сказано, что "песня El Diablo буквально значит "дьявол" и не провозглашает ничего, кроме покорности человечества унижению". "Это оскорбление нашего народа, нашей страны", - подчеркивается в резолюции.

Ранее снятия El Diablo с конкурса потребовали ультраправые политические силы острова, а также многие религиозные организации, включая Священный синод Кипрской православной церкви (КПЦ). Руководящий орган КПЦ признал содержание песни частью "низкопробной субкультуры" и призвал правительство вмешаться в ситуацию и обеспечить замену выбранной CyBC композиции на ту, которая отражала бы историю, культуру и традиции Кипра. Однако в канцелярии президента Республики Кипр дали понять, что при всем уважении к мнению Синода вмешиваться в процесс свободного творческого отбора материала для музыкального конкурса власти острова не собираются.

1 марта выступивший в одном из телешоу CyBC председатель совета директоров этой корпорации Андреас Франгос пояснил содержание El Diablo. По его словам, в песне, в которой от имени героини произносится фраза, что она "отдала свое сердце дьяволу", излагается история охваченной стокгольмским синдромом девушки. Оказавшись вовлеченной в отношения с плохим парнем, она, по словам Франгоса, лишь в иносказательной форме называет его дьяволом.