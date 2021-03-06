DM: Елизавета II будет делить самолет с премьером после списания королевских лайнеров

ЛОНДОН, 6 марта. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II будет вынуждена пользоваться самолетом премьер-министра страны Airbus A330s Voyager после того, как четыре лайнера BAe 146, на которых она летала до недавнего времени, будут выведены из эксплуатации. Об этом в субботу сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным издания, британские власти объявят о списании четырех самолетов BAe 146 в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики, который будет опубликован 16 марта. Таким образом, как указала газета, в состав 32-й королевской эскадрильи, которая осуществляет авиаперевозку Елизаветы II и всех высокопоставленных членов монаршей семьи и базируется в окрестностях Лондона, будет входить теперь лишь вертолет AW 109.

Daily Mail подчеркнула, что подобная ситуация, вероятно, подтолкнет монарха к использованию борта премьер-министра Airbus A330s Voyager, который действующий глава правительства от Консервативной партии Борис Джонсон перекрасил в прошлом году в цвета флага Великобритании за £900 тыс. ($1,1 млн), за что подвергся критике со стороны общественности из-за якобы неэффективного расходования госсредств в период пандемии коронавируса.

Ранее этот самолет использовался для дозаправки в воздухе, но с 2016 года после проведенного переоборудования его стали задействовать для поездок руководства страны. В самолете был, в частности, оборудован кабинет, установлены до 60 кресел бизнес-класса, а также 100 - экономкласса. Кроме того, самолет был оснащен противоракетной системой.

Согласно изданию, самолеты BAe 146, которые использовались королевской семьей с 1980-х годов и производились британской компанией British Aerospace до 2001 года, могут быть выставлены на продажу. "Продажа самолетов BAe 146 значительно снизит возможность королевских ВВС выполнять военные и гражданские задачи. Эти высоко котируемые универсальные лайнеры отлично служили старшим членам королевской семьи, военному командованию и премьер-министрам на протяжении десятилетий", - заявил глава комитета Палаты общин британского парламента по вопросам обороны консерватор Тобиас Эллвуд.

В свою очередь парламентарий от оппозиционной Лейбористской партии Гарет Томас призвал власти "срочно объяснить, как теперь королевская семья будет совершать зарубежные поездки для исполнения своих ключевых функций". "Они заслуживают должной поддержки хотя бы потому, что они одни из самых популярных британских активов", - сказал он, имея в виду представителей правящей династии Виндзоров.

Пересмотр оборонных и внешнеполитических приоритетов

В комплексном обзоре вопросов безопасности и внешней политики, публикация которого несколько раз откладывалась, по словам самого Джонсона, будет идти речь о наиболее глубоком пересмотре оборонной стратегии королевства со времен холодной войны. Полная версия обзора документа, подготовка которого началась в конце 2019 года, будет обнародована 22 марта.

С 2010 года британское правительство раз в пять лет публикует стратегические обзоры вопросов обороны и безопасности. По настоянию Джонсона, занявшего пост премьер-министра Великобритании в июле 2019 года, новый обзор будет затрагивать более широкий спектр тем, включая вопросы внешней политики и долгосрочного развития страны. Документ будет содержать анализ вызовов, с которыми королевство сталкивается сейчас и столкнется в ближайшие 10 лет, рекомендации, касающиеся изменения его роли на международной арене после выхода из состава ЕС, а также предложения по преобразованию британских вооруженных сил.

Ранее газета The Times сообщила, что в рамках пересмотра данной стратегии численность британской армии может быть сокращена на 10 тыс. военнослужащих - до 72 тыс. человек - с принятием на вооружение значительного числа беспилотных летательных аппаратов и транспортных средств. Предполагается также уделить большее внимание вопросам кибербезопасности и готовности к гибридному противостоянию противнику.