Свыше 100 тыс. граждан Сербии вакцинировались "Спутником V"

БЕЛГРАД, 6 марта. /ТАСС/. Более 100 тыс. граждан Сербии вакцинировались против коронавируса российской вакциной "Спутник V". Об этом сообщил в субботу журналистам по результатам заседания Совета безопасности страны президент Сербии Александар Вучич.

"Всего Сербия получила 2 млн 620 тыс. вакцин. Около 105 тыс. человек приняли Pfizer. Российскую вакцину "Спутник V", первую дозу, приняли 103 257 человек, 17 001 приняли вторую дозу. AstraZeneca приняли 88 тыс. человек", - сказал сербский лидер, отметив, что к настоящему моменту Сербия заказала 13,5 млн вакцин.

В настоящий момент 7-миллионная Сербия провела вакцинацию 1,618 млн граждан, сделано более 593 тыс. вторичных прививок. По показателю вакцинированных на 1 млн жителей страна занимает второе место в Европе и седьмое место в мире.

Гражданам предлагают выбрать между вакцинами американской компании Pfizer, китайской фармацевтической корпорации Sinopharm, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также российским препаратом "Спутник V". Как заявил ранее посол Сербии в России Мирослав Лазански, около 85% жителей Сербии, записавшихся на вакцинацию, указали, что хотели бы привиться именно "Спутником V".