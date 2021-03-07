В Швейцарии пройдет референдум о введении запрета скрывать лицо в публичных местах

ЖЕНЕВА, 7 марта. /ТАСС/. Законопроект, запрещающий скрывать лицо в общественных местах, вынесен на голосование на проходящем в Швейцарии в воскресенье референдуме. В случае одобрения это правило будет применяться как к жителям страны, так и к иностранцам в общественном транспорте, административных зданиях, ресторанах, магазинах, на стадионах и в других доступных для публики местах. Исключения предусмотрены для мест религиозного культа, а также для тех случаев, когда лицо прикрыто по медицинским причинам, в целях безопасности и в силу климатических условий.

Если граждане поддержат законодательную инициативу, под запретом окажется, в частности, ношение в общественных местах паранджи (широкий халат с закрывающей лицо сеткой) и никаба (мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз). Инициативный комитет исходит из того, что "сокрытие лица в общественных местах противоречит либеральному духу совместного проживания" в обществе. Он подчеркивает, что женщины, как и мужчины, согласно принципу гендерного равенства, имеют право не скрывать лицо в общественных местах. Кроме того, противники сокрытия лица считают, что их инициатива даст возможность правоохранительным органам Швейцарии "решительнее бороться с правонарушителями в масках".

Правительство и большинство членов парламента выступили против введения подобного запрета. Они считают, что в Швейцарии это редкость и "речь идет прежде всего о туристах, которые находятся на швейцарской территории временно". В связи с этим правительство рекомендовало отклонить законодательную инициативу и принять вместо нее предложенный им менее жесткий законопроект, который требует от граждан открывать лицо только в том случае, если на этом настаивают представители власти для установления личности.

Пока лишь в двух из 26 кантонов и полукантонов Швейцарии - Тичино и Санкт-Галлене - местными законами запрещено скрывать лицо. Еще в 15 кантонах и полукантонах такой запрет действует только во время манифестаций и спортивных мероприятий.

Согласно опросу, проведенному в середине января по заказу швейцарской вещательной компании SSR, за запрет готовы проголосовать 56% респондентов. При этом особенно много сторонников у этой меры среди граждан, поддерживающих правые политические силы.

На голосование в Швейцарии в воскресенье вынесено также соглашение об экономическом партнерстве с Индонезией и законопроект о цифровой идентификации личности в интернете, призванный обеспечить безопасный доступ к онлайн-услугам. Проведенный в январе опрос показал, что за соглашение с Индонезией могут проголосовать 51% швейцарцев, а за законопроект о цифровой идентификации - 52%.