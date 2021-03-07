Минобороны запустило исторический проект "Героини великой Победы" о военном подвиге женщин

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Минобороны России в преддверии Международного женского дня запустило исторический раздел "Героини великой Победы" , посвященный подвигу женщин в Великой Отечественной войне, 90 участниц которой были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

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Как сообщает министерство, публикация документов периода Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.

"В годы Великой Отечественной войны женщины-военнослужащие наряду с мужчинами встали на защиту Родины. За боевые подвиги, самоотверженный труд в тыловых частях и соединениях Красной Армии около 150 тыс. женщин-военнослужащих были награждены правительственными наградами, орденами и медалями Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны 90 женщин были удостоены высокого звания Героя Советского Союза", - отмечается в сообщении.

В основу нового историко-познавательного проекта на сайте Минобороны России легли архивные документы о боевых подвигах женщин на фронтах Великой Отечественной войны - наградные материалы, страницы фронтовых газет, доклады и приказы командования и другие свидетельства их ратных дел.

Раздел открывает докладная записка старшего инструктора отдела пропаганды майора Е. Никифоровой в Главное политическое управление РККА, поданная в мае 1944 года. В этом документе говорится, что за время войны в ряды Красной Армии были призваны и пришли добровольно сотни тысяч женщин, при этом "только девушек-комсомольцев в Красной Армии насчитывается свыше 300 тыс. человек", а "в отдельных спецчастях и соединениях ПВО, в санитарных, в учреждениях связи, количество женщин-военнослужащих доходит до 50 и больше процентов". В докладной записке приводятся подробные примеры героизма женщин-военнослужащих самых разных военных специальностей на фронтах Великой Отечественной войны.

"Велики заслуги перед Родиной женщин в санитарных учреждениях Красной Армии" - пишет Никифорова, указывая, к примеру, что среди врачей хирургов-женщин - 43%. Упоминает майор и о "тяжелом, сложном боевом пути женщин-снайперов": "за короткий срок пребывания на фронте 1 289 девушек-снайперов уничтожили свыше 11 820 немцев"; и о неоценимых подвигах женщин-авиаторов, среди которых 14 Героев Советского Союза.