Минобороны запустило исторический проект "Героини великой Победы" о военном подвиге женщин

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Минобороны России в преддверии Международного женского дня запустило исторический раздел "Героини великой Победы", посвященный подвигу женщин в Великой Отечественной войне, 90 участниц которой были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.
Как сообщает министерство, публикация документов периода Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.
"В годы Великой Отечественной войны женщины-военнослужащие наряду с мужчинами встали на защиту Родины. За боевые подвиги, самоотверженный труд в тыловых частях и соединениях Красной Армии около 150 тыс. женщин-военнослужащих были награждены правительственными наградами, орденами и медалями Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны 90 женщин были удостоены высокого звания Героя Советского Союза", - отмечается в сообщении.
В основу нового историко-познавательного проекта на сайте Минобороны России легли архивные документы о боевых подвигах женщин на фронтах Великой Отечественной войны - наградные материалы, страницы фронтовых газет, доклады и приказы командования и другие свидетельства их ратных дел.
Раздел открывает докладная записка старшего инструктора отдела пропаганды майора Е. Никифоровой в Главное политическое управление РККА, поданная в мае 1944 года. В этом документе говорится, что за время войны в ряды Красной Армии были призваны и пришли добровольно сотни тысяч женщин, при этом "только девушек-комсомольцев в Красной Армии насчитывается свыше 300 тыс. человек", а "в отдельных спецчастях и соединениях ПВО, в санитарных, в учреждениях связи, количество женщин-военнослужащих доходит до 50 и больше процентов". В докладной записке приводятся подробные примеры героизма женщин-военнослужащих самых разных военных специальностей на фронтах Великой Отечественной войны.
"Велики заслуги перед Родиной женщин в санитарных учреждениях Красной Армии" - пишет Никифорова, указывая, к примеру, что среди врачей хирургов-женщин - 43%. Упоминает майор и о "тяжелом, сложном боевом пути женщин-снайперов": "за короткий срок пребывания на фронте 1 289 девушек-снайперов уничтожили свыше 11 820 немцев"; и о неоценимых подвигах женщин-авиаторов, среди которых 14 Героев Советского Союза.