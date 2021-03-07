В России вступает в силу запрет на высадку детей-безбилетников из общественного транспорта

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Закон, предусматривающий запрет на высадку из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет за неоплаченный проезд, если их не сопровождают взрослые, с воскресенья вступает в силу.

Закон был принят Госдумой 16 февраля, на следующий день его одобрил Совет Федерации. 24 февраля документ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Необходимые изменения были внесены в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Его прежняя редакция допускала высадку лиц младше 16 лет, если они не оплатили проезд и при этом их никто не сопровождал. Теперь это будет запрещено.

"7 марта вступает в силу закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых", - приводятся слова председателя Госдумы Вячеслава Володина на официальном сайте палаты. Спикер подчеркнул, что теперь "кондукторы и водители должны понимать, что высаживая ребенка из-за отсутствия билета, они нарушают федеральный закон и понесут за это ответственность".

Володин добавил, что вступающий в силу закон направлен на предотвращение случаев высадки детей из общественного транспорта, один из которых произошел недавно в Кировской области, "когда девочку двенадцати лет поздно вечером в двадцатиградусный мороз кондуктор высадил из автобуса".

Как отметила ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, в связи со вступлением в силу новых норм "нужно тщательным образом довести до сведения всех действие этого закона, внести изменения в региональные нормативные акты и должностные инструкции". Также Кузнецова выразила надежду, что случай с девочкой в Кировской области станет "последним инцидентом".

Контроль оплаты проезда

Также меняется порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. Теперь регионам разрешается самостоятельно вводить контролирующие механизмы. Кроме того, согласно закону, должностное лицо, занимающееся контролем оплаты проезда, вправе требовать у пассажира документ, удостоверяющий личность. В новой редакции кодекса определяются лица, уполномоченные проводить такие проверки. Это представители перевозчика, а также должностные лица органов исполнительной власти субъекта РФ, местного самоуправления, подведомственных учреждений.

Как следует из документа, если пассажир не предъявил билет и решил покинуть транспорт, то оплата начисляется за проезд до ближайшей остановки с точки его отправления. Если определить место посадки не удалось, то в расчет берется начальный пункт маршрута.