WP: власти США создадут кибергруппу из-за взлома ПО Microsoft

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Администрация США изучает варианты реагирования на взлом сетей американских организаций через программное обеспечение Exchange Server корпорации Microsoft. Как пишет в субботу газета The Washington Post, власти планируют создать кибергруппу по определению масштаба атаки, за которой якобы стоят хакеры из Китая.

По данным правительственных источников издания, пока нет свидетельств того, что пострадали федеральные ведомства и крупные оборонные подрядчики. Однако в Белом доме, Агентстве национальной безопасности, Пентагоне и министерстве внутренней безопасности обеспокоены трудностями в сдерживании угрозы.

Белый дом рассматривает возможность созыва специальной группы правительственных ведомств для реагирования на сложившийся кризис. На следующей неделе планируется провести консультации по созданию единой координационной кибергруппы, которая займется оценкой масштаба и выработкой надлежащей реакции, говорится в статье. Специалисты допускают, что по всему миру может быть заражено более 250 тыс. серверов.

В то же время представители властей США опасаются, что взлом электронной почты облегчит хакерам проникновение в целые сети, что чревато установкой программ-вымогателей на серверах бизнес-структур и правительственных ведомств.

Microsoft представила во вторник обновление своего программного обеспечения Exchange Server на фоне того, что через него ряд частных компаний в США могли подвергнуться атаке со стороны группы хакеров, якобы связанных с Китаем. Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что китайские власти выступают против кибератак и не имеют никакого отношения к попыткам осуществления взломов программного обеспечения корпорации.