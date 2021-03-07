Bloomberg: более 60 тыс. компаний по всему миру взломали из-за уязвимости в ПО Microsoft

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 60 тыс. организаций по всему миру подверглись взлому из-за уязвимости в программном обеспечении (ПО) Exchange Server корпорации Microsoft. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источник, занимавший ранее высокую должность в правительстве США.

По его словам, предполагаемые киберпреступники стремятся заразить как можно больше компьютеров прежде, чем компания сможет полностью обезопасить всех своих клиентов. К настоящему моменту, по данным источника Bloomberg, от вредоносных действий хакеров пострадали по всему миру более 60 тыс. организаций, пользующихся в своей работе продуктами Microsoft. По оценке агентства, если число жертв продолжит расти, инцидент можно будет расценивать как мировой кризис в сфере кибербезопасности.

Представитель властей США сообщил в субботу Bloomberg, что на всех уровнях американского правительства принимаются меры с целью "оценить и устранить последствия" действий хакеров. "Угроза сохраняется и развивается, и мы призываем операторов интернет-сетей относиться к ней со всей серьезностью", - приводит агентство слова неназванного представителя Белого дома.

Ранее Microsoft представила обновление Exchange Server на фоне того, что через нее ряд частных компаний в США могли подвергнуться атаке со стороны хакеров из группировки, которую в корпорации назвали Hafnium. Утверждалось, что она может быть связана с Китаем. Как указывалось в заявлении Microsoft, в последнее время участники данной группировки осуществили несколько атак с использованием неизвестного ранее механизма, при котором были украдены пароли или найдены уязвимости в работе ПО, созданного для обмена сообщениями и корпоративной коммуникации.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в пятницу отметила, что речь идет о серьезной уязвимости, которая может иметь масштабные последствия. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил в свою очередь, что китайские власти выступают против кибератак и не имеют никакого отношения к попыткам осуществления взломов программного обеспечения Microsoft.