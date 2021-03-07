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В Гидрометцентре прогнозируют возвращение тепла в ЦФО в конце следующей недели

По данным синоптиков, температура воздуха будет близка к нулю

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Потепление должно вернуться в Москву и другие регионы Центрального федерального округа (ЦФО) 13-14 марта. Температура воздуха будет близка к нулю, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В следующие выходные мы ожидаем, что температура будет близка к нулевой отметке. Просто очень заметное повышение температуры будет", - сообщил он.

По прогнозу Вильфанда, потепление в восточных регионах ЦФО будет более плавным.

"В течение всей рабочей недели очень холодная погода будет на европейской [части] России, в Приволжском федеральном округе и на Урале. Повышение [температуры] коснется не только Москвы, но и регионов, расположенных западнее, к востоку тоже начнет повышаться, но постепенно", - отметил метеоролог.

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РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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