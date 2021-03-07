Празднование Масленицы пройдет во всех городах Московской области

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Празднование Масленицы пройдет в нынешнем году во всех городах Московской области. Об этом сообщил в воскресенье губернатор региона Андрей Воробьев.

"Масленица - это радостный праздник, каждый город наш готовится. Кто-то будет лезть на столб, кто-то будет кушать блины - кому что нравится", - сказал губернатор. В интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1" он напомнил, что задача властей региона сделать жизнь в Подмосковье интересной. "Должны быть различные события",- подчеркнул Воробьев.

Ранее в областном министерстве благоустройства сообщили, что праздничные мероприятия, приуроченные к Масленице, пройдут 13 и 14 марта почти в 100 подмосковных парках культуры и отдыха. Запланированы концертные программы, проведут ярмарки и мастер-классы. В течение праздника гости парков смогут угоститься блинами и согреться горячим чаем, а завершится праздник сжиганием соломенного чучела.

Кроме того, по данным регионального Минсельхоза, в 25 городах Подмосковья запланированы тематические ярмарки, где будут представлены товары местного производства по доступным ценам: фермерская продукция, гастрономия, товары повседневного спроса и народных промыслов, ремесленного дела, сувенирная продукции, подарки ручной работы.

В нынешнем году масленичная неделя приходится на 8-14 марта.