В Москве 7 марта может выпасть четверть месячной нормы осадков

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Четверть месячной нормы осадков может выпасть 7 марта в Москве. Из-за непогоды городские службы работают в усиленном режиме, сообщается в воскресенье в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, 7 марта в столице может побить очередной рекорд по количеству выпавших осадков - за сутки может выпасть сразу четверть месячной нормы. Городские службы работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что повсеместно организованы работы по уборке улиц и дворовых территорий, очистке крыш, зачистке лотковой зоны, вывозу снега на снегосплавные пункты.

"В 09:00 коммунальная техника начала сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. В течение дня цикл работ повторят. Просим водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники", - говорится в сообщении.