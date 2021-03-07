В Москве без вести пропал художник Сергей Аверьянов

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Художник Сергей Аверьянов без вести пропал в Москве. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в полицию с заявлением о пропаже обратилась его жена.

"Жена 60-летнего Сергея Аверьянова сообщила, днем 6 марта он вышел из дома и не вернулся. На связь с родственниками он не выходил, а его мобильный стал недоступен", - сообщил источник.

Аверьянов работает художником в мастерской "Лито" и, по словам жены, иногда употребляет алкоголь. Из-за этого у них накануне произошел конфликт. Жена и соседи не нашли мужчину ни на даче в Подмосковье, ни в комнате, принадлежащей его покойной матери. Мужчина был одет в синие шапку и шарф, черный пуховик, серый свитер, футболку цвета хаки, серо-черные джинсы и черные кроссовки.

Сергей Аверьянов окончил МГХИ им. В. И. Сурикова и с 1993 года состоит в Московском союзе художников. Он имеет большой опыт в создании мозаичных произведений из натурального камня, смальты, плитки, создании мозаичных панно в светской и церковной архитектуре и работал в печатных графических мастерских в Ставангере (Норвегия) и институте "Тамаринд" (США). Работы художника находятся в музеях и частных коллекциях в России, СНГ, США, Норвегии, Японии.