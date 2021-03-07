Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до единицы впервые с 1 февраля

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье впервые с 1 февраля увеличился до единицы, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В четырех из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент превышает единицу. Это Москва (1,14), Подмосковье (1,16), Санкт-Петербург (1,03) и Свердловская область (1,02).

В Нижегородской области он равен ровно 1. В других регионах он ниже: так, в Архангельской области он составил 0,99, в Красноярском крае и Ростовской области - 0,96, в Воронежской - 0,95, в Иркутской - 0,91.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.