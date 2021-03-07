В Москве за неделю выявили больше зараженных коронавирусом, чем за предыдущую

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Число выявленных в Москве за неделю случаев заражения коронавирусом впервые с января не сократилось, а выросло по сравнению с предыдущими семью днями, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

С 1 по 7 марта штаб сообщил о 11 919 инфицированных, тогда как с 22 по 28 февраля в столице было зарегистрировано 10 642 новых случая заражения. В последний раз число заболевших в городе по итогам семи дней росло на первой неделе после новогодних праздников.

В стране в целом число новых случаев продолжает сокращаться, но медленнее, чем раньше. За семь дней в России выявили 76 697 заболевших - на 5,7% меньше, чем неделей ранее. Это минимальное сокращение за весь период стабилизации эпидемического процесса в 2021 году.

Кроме того, впервые с января в России увеличилось число умерших за неделю: с 1 по 7 марта штаб зарегистрировал 2 972 смерти из-за новой инфекции против 2 829 с 22 по 28 февраля.

Вместе с тем количество так называемых активных случаев заражения, то есть пациентов, которые продолжают лечение в данный момент, снижается. За семь дней оно снизилось на 26 402, до 321 758 - минимума с 20 октября прошлого года.