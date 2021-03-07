Умер бывший генеральный прокурор СССР Александр Сухарев

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Бывший генеральный прокурор СССР, почетный работник прокуратуры РФ, участник Великой Отечественной войны Александр Сухарев умер в возрасте 97 лет. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Следственного комитета РФ.

Соболезнования в связи со смертью Сухарева выразил председатель СК Александр Бастрыкин. "Это невосполнимая утрата для всех нас - учеников, коллег, последователей и боевых товарищей Александра Яковлевича. Человек-эпоха, он был многогранной личностью и прожил долгую достойную жизнь", - сказал Бастрыкин.

С марта 1984 года по февраль 1988 года Сухарев был министром юстиции РСФСР, с 26 мая 1988 года по 25 февраля 1990 года - генеральным прокурором СССР.

Позже он принимал участие в работе над проектом Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и других основополагающих актов в области борьбы с преступностью и защиты прав граждан. Сухарев возглавлял общероссийскую общественную организацию "Выдающиеся полководцы и флотоводцы Отечества". "На протяжении 25 лет эта организация, в которую вошли ветераны Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, видные государственные и общественные деятели, юристы, работники культуры, науки и образования, журналисты, ведет работу по сохранению исторической памяти", - отметил Бастрыкин. Это общественное движение внесло огромный вклад в организацию акции "Бессмертный полк". Сухарев также входил в общественный совет при Следственном комитете, работал с кадетами, студентами и молодыми офицерами ведомства.

Сухарев - автор более 120 научных работ, научных публикаций по проблемам борьбы с преступностью и вопросам формирования правосознания населения, был главным редактором Российской юридической энциклопедии, изданной в 1999 году.

30 апреля 2010 года указом президента России Сухареву, который тогда был советником генерального прокурора РФ, присвоен наивысший классный чин в органах прокуратуры - действительный государственный советник юстиции.