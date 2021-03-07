В Иркутской области состоялось открытие Года Байкала

ЛИСТВЯНКА /Иркутская область/, 7 марта. /ТАСС/. Год Байкала, программа которого включает более 60 мероприятий по экологическому просвещению и инфраструктурных проектов, официально открыли в воскресенье в Иркутской области. Торжественная церемония состоялась на льду озера в поселке Листвянка, участники церемонии зажгли в чаше на льду озера огонь Года Байкала, передает корреспондент ТАСС.

"Озеро Байкал - уникальный памятник природы. Это не только самое глубоководное озеро, но и самое древнее. Это большой резервуар пресной воды мирового уровня. И сегодня наша задача сохранить его для будущих поколений. Поэтому мы открываем Год Байкала в Иркутской области. Это более 60 мероприятий: проектирование и начало строительства очистных сооружений, строительство дорог, это площадка для обмена мнений многими экспертами экологического просвещения, уважаемыми людьми. Я уверен, что Иркутская область станет площадкой экологического просвещения для всех нас", - сказал в приветственном слове губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В церемонии принял участие известный хоккеист, национальный посол доброй воли программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в России Вячеслав Фетисов. Он отметил, что перед обществом стоит задача по сохранению природных богатств и ресурсов для будущих поколений. "Перед Россией всегда были большие вызовы. Сегодня мы можем стать лидерами по спасению планеты для всех", - сказал он.

"Байкал - это жемчужина России. Я надеюсь, то отношение, которые мы сможем здесь сформировать, будет примером сбережения всех водных объектов по всей стране", - сказал в ходе церемонии открытия Года Байкала руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

О Годе Байкала

Календарь Года Байкала включает 66 мероприятий и инфраструктурных проектов. Одним из первых событий станет хоккейный матч на льду озера с участием звезд отечественного хоккея. Он состоится 8 марта в поселке Большое Голоустное и также будет приурочен к Международному женскому дню. На лед кроме Фетисова выйдут известные спортсмены Андрей Коваленко, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский и другие почетные гости.

Байкал, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия и самое популярное туристическое направление в Иркутской области и Республике Бурятия. Туризм на Байкале является круглогодичным. Зимний Байкал широко известен прозрачным льдом, который привлекает туристов со всего мира.