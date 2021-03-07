Более 150 тыс. человек остались без света в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 7 марта. /ТАСС/. Штормовой ветер в Дагестане привел к отключениям на электросетях, без электроснабжения остались более 150 тыс. человек, говорится в воскресенье на сайте министерства энергетики РФ.

"Минэнерго России взяло на особый контроль восстановление электроснабжения потребителей в Республике Дагестан, где из-за сильного ветра со штормовыми порывами до 25 м/с, по информации ПАО "Россети", с 06:20 по настоящее время [время совпадает с московским] происходят отключения в распределительных сетях 6-10 кВ. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей - около 151 200 человек", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на "Россети" уточняется, что электроснабжение большинства потребителей восстановят к 15:00.

По данным пресс-службы ПАО "Россети Северный Кавказ", специалисты филиала "Дагэнерго" перешли на особый режим работы. Локальные отключения электроснабжения в настоящее время зафиксированы в Дербентском, Хасавюртовском, Карабудахкентском, Каякентском районах, а также частично в Махачкале. На энергообъектах высокого напряжения (35 кВ и выше) отключений нет.

"До 92 увеличено изначальное количество бригад. В восстановительных работах участвуют 214 человек. Привлечено 105 единиц спецтехники. При необходимости количество задействованных сил может быть увеличено до 173 бригад в составе 678 специалистов и 294 единиц техники", - отметили в пресс-службе.

Добавляется, что в целом в регионах Северного Кавказа фиксируется резкое ухудшение погоды: сильный ветер с порывами до 30 м/с, местами снегопад, объявлено штормовое предупреждение. В Кабардино-Балкарии и Ингушетии энергетики предприятия переведены в режим повышенной готовности.